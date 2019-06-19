رياضة | براسكوس تيرميريتيس.. حارس يوناني صنع التاريخ مع منتخب مصر بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براسكوس تيرميريتيس.. حارس يوناني صنع التاريخ مع منتخب مصر بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساهم العديد من نجوم كرة القدم المصرية في كتابة تاريخ عريق لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا والتي يتربع منتخب الفراعنة على عرش أكثر المنتخبات تتويجًا بلقبها برصيد 7 ألقاب، ومن هؤلاء النجوم الحارس العملاق "براسكوس تيرميريتيس" صاحب الأصول اليونانية والذي قاد مصر لأول لقب إفريقي عام 1957.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الحارس اليوناني "براسكوس تيرميريتيس" حارس منتخب مصر في أمم إفريقيا 1957:-

- براسكوس تيرميريتيس من مواليد 10 يناير لعام 1931 في مدينة "بورفؤاد" بمحافظة بورسعيد، لأسرة يونانية كانت مقيمة في مصر، خاصة وأن تلك الحقبة من تاريخ مصر شهدت تواجد العديد من اليونانيين.

- لعب براسكوس تيرميريتيس في نادي أوليمبي القناة خلال فترة الخمسينيات، وتألق تحت قيادة مدربه الفرنسي بول بلان، واستطاع برفقة عدد من نجوم الكرة وقتها، قيادة الفريق للدوري الممتاز لأول مرة في موسم 1953/1954.

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- تألق "براسكوس" بالدوري المصري وفرض نفسه كأحد أفضل حراس المرمي في ذلك الوقت، ومثل فريق أوليمبي القناة لمدة تجاوزت الـ 12 موسم.

- مدرب منتخب مصر السابق اليوغسلافي "ليوبيسا بروشتش" طلب من "براسكوس" الحصول على الجنسية المصرية لتمثيل منتخب مصر في البطولات الكبري، وبالفعل حصل على الجنسية عام 1954.

- ظهر "براسكوس" بقميص الفراعنة لأول مرة عام 1954، وشارك في بطولة كأس البحر الأبيض المتوسط عام 1957، كما ساهم في تحقيق أول بطولة أفريقية لمصر عام 1957 بالسودان.

- غادر "براسكوس" مصر بسبب ظروف حرب 1967 واتجه إلي استراليا عاش هناك، ثم عاد لليونان واستقر هناك وعمل بالتجارة، وكان حريص على زيارة مصر بشكل مستمر.

- رحل الحارس اليوناني عن عالمنا يوم 16 نوفمبر لعام 2018، بعد صراع مع المرض بالعاصمة اليونانية أثينا.