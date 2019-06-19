رياضة | تفاصيل خطاب اتحاد الكرة لأندية المظاليم (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل خطاب اتحاد الكرة لأندية المظاليم (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الإتحاد المصري لكرة القدم على عدم الموافقة على مطلب رؤساء الفروع بتعديل نظام دوري القسم الثالث.

وأرسل الإتحاد خطابًا لأندية القسمين الثاني والثالث، استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020 يفيد بالإبقاء على شكل المسابقتان خلال الموسم الجديد لهما.

وتضمن الخطاب عدد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة للقسم الثالث، إضافة إلى رفض إجراء تعديلات في دوري القسم الثالث.

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كما تقرر تكليف أفرع الإتحاد بعقد إجتماع مع الأندية المشاركة بالقسم الثالث، لإقتراح توزيع المجموعات، لما فيه مصلحتة الإندية .

ومن المنتظر أن تنطلق المسابقتان خلال شهر أكتوبر من العام الحالي، حيث يشارك 12 فريق في كل مجموعة من مجموعات دوري القسم الثاني، مقابل 14 فريق في كل مجموعة بالقسم الثالث، الذي يبلغ 14 مجموعة على مستوى الفروع.