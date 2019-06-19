رياضة | في ٣٢ نسخة سابقة.. كم مرة ابتسمت الأميرة السمراء للاعبين والمنتخبات العربية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ٣٢ نسخة سابقة.. كم مرة ابتسمت الأميرة السمراء للاعبين والمنتخبات العربية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في يوم 10 فبراير لعام 1957م ظهرت إلى النور أكبر البطولات الإفريقية وهي كأس الأمم الأفريقية، حيث ينتظرها جموع وجماهير الكرة من جميع أنحاء العالم، حيث تتمتع البطولة بإثارة ومتعة غير طبيعية.

ولكن قبل انطلاق النسخة الأولى عام 1957 نستطيع أن نرجع بالذاكرة إلى عام تأسيس الإتحاد الإفريقي في 1956م، خاصة بعد إجتماع عبد العزيز سالم الذي نُصب كأول رئيس للإتحاد الأفريقي، ومحمد لطيف ويوسف محمد مع السودانيين عبد الرحيم شداد وبدوي محمد وعبد الحليم محمد والجنوب أفريقي وليم فيل، واتفقا على إقامة إتحاد يجمع البلدان الإفريقية.

*أرقام المنتخبات العربية على مدار 32 نسخة من البطولة السمراء"

حققت المنتخابات العربية اللقب إحدى عشر مرة على مدار ٣٢ نسخة إقيمت من البطولة، حيث كان النصيب الأكبر للمنتخب المصري الذي حقق اللقب سبع مرات كانت أعوام "1957-1959-1986-1998-2006-2008-2010"، يليه كلا من المغرب "1976"وتونس"2004" والجزائر"1990" والسودان"1970" بلقب وحيد لكل منهما.

Advertisements

بينما احتلت المنتخابات العربية الوصافة ثماني مرات كانت البداية عند المنتخب المصري بمرتين "1962-2017"، ثم تونس مرتين"1965-1990"، ثم السودان بمرتين"1959-1963"، ثم المغرب"2004"، والجزائر"1980" بمرة وحيدة لكل منهما.

*أرقام الهدافين من المنتخابات العربية على مدار 32 نسخة إفريقية*

في خلال 32 نسخة سابقة حصدت المنتخبات العربية لقب الهداف كان للمنتخب المصري نصيب الأسد منها برصيد سبع مرات ، حيث جاءت السجلات التهديفية على النحو التالي:

المصري محمد دياب العطار 5 أهداف عام1957، المصري محمود الجوهري 3 أهداف عام 1959، المصري حسن الشاذلي 6 أهداف عام 1963،المغربي خالد لبيض 3 أهداف عام 1980، المصري طاهر أبو زيد 4 أهداف عام 1984، المصري جمال عبد الحميد هدفين عام 1988، الجزائري جمال مناد 4أهداف عام 1990، المصري حسام حسن 7 أهداف عام 1998، التونسي دوس سانتوس، والمغربي يوسف مختاري، 4 أهداف لكل منهما عام 2004، المصري محمد ناجي (جدو) 5 أهداف عام 2010، المغربي حسين خرجة 3 أهداف عام 2012، االتونسي أحمد العكايشي 3 أهداف عام 2015.

في النهاية ماهي الا أرقام وإحصائيات، نأمل من خلالها أن تعود السيطرة العربية على الكرة الإفريقية، فهل تحمل النسخة المقبلة المقامة في مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري أخبار سارة للمنتخبات العريية؟