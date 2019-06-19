رياضة | منتخب موريتانيا يصل القاهرة للمشاركة في كأس أمم أفريقيا لأول مرة بالتاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب موريتانيا يصل القاهرة للمشاركة في كأس أمم أفريقيا لأول مرة بالتاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منتخب موريتانيا القاهرة مساء اليوم الأربعاء للمشاركة فى بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر بدءا من الجمعة المقبل وتستمر حتى 19 يوليو.

ويشارك المنتخب الملقب بـ"المرابطون" للمرة الأولى فى تاريخه في كأس أمم أفريقيا، حيث أوقعته القرعة فى المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه كل من تونس ومالي وأنجولا وتقام مبارياتها في السويس.

ويشارك منتخب موريتانيا بقائمة تضم ٢٣ لاعبا كالتالي..

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في حراسة المرمى: سليماني براهيم (نواذيبو الموريتاني) ونامورى دياو (كاديا الموريتاني) وباباكار ديوب (الشرطة الموريتاني).

وفي الدفاع: باكاري نيداي (الدفاع الحسني الجديدي المغربي) وسالي سار (سيرفيت السويسري) وعبد القادر صيام (أورليان الفرنسي) وديادي ديارا (سيدان الفرنسي) وهارونا سي (جرينوبل الفرنسي) والمصطفى دياوا (نواكشوط كينجز الموريتاني) وعلي عبيد (ألكوركون الإسباني) وعبدول با (أوكسيرالفرنسي).

وفي الوسط: إبراهيما كوليبالي (جرينوبل الفرنسي) وديالو جويديالي (أليجايزسبور التركي) وخاسا كامارا (زانثي اليوناني) ومحمد يالي (تاجنانت الجزائري) والحسن العيد (بلد الوليد الإسباني) وأليساني ديوب (هجر السعودي) وعبدولاي جايي (نواذيبو الموريتاني).

وفي الهجوم: أداما با (جريسينسبور التركي) وإسماعيل دياكاتي (تطوان التونسي) ومولاي أحمد خليل (قابس التونسي) وسليماني أني (أوريلاك الفرنسي) وحماية تانجي (نواذيبو الموريتاني).