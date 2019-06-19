رياضة | الخطيب وأبو ريدة يحضران مران الفراعنة قبل كأس الأمم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب وأبو ريدة يحضران مران الفراعنة قبل كأس الأمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى السابق على التواجد داخل ملعب الكلية الحربية والذى يؤدى عليه المنتخب مرانه قبل الأخير وسط حضور إعلامى إستعداداً لكأس الأمم الأفريقية و التي ستنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

ويحضر هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وحرص لاعبو المنتخب على مصافحة الخطيب الذى جاء لمساندتهم.