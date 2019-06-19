رياضة | زيمبابوي يخوض تدريباته استعدادا لمواجهة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيمبابوي يخوض تدريباته استعدادا لمواجهة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض منتخب زيمبابوي مرانه الرئيسي مساء اليوم على ستاد السكة في إطار التحضير لمواجهة مصر والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا.

ولم يشهد المران الذي قاده صنداي تشيزامبوا المدير الفني للمنتخب الزيمبابوي أي تركيز على الجانب التكتيكي، لكنه اكتفى بتقسيمة عادية .

ومن المنتظر أن يختتم منتخب زيمبابوي مرانه مساء غد الخميس، حيث سيركز فيها تشيزامبوا على بعض الجمل التكتيكية والفنية لمنحها للاعبيه وتنفيذها في مواجهته أمام منتخب مصر.