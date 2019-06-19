رياضة | أول رسالة من نيمار ردا على عودته لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رسالة من نيمار ردا على عودته لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن رغبته الجامحة في العودة إلى نادي برشلونة الإسباني مرة أخرى، مؤكداً أنه لم يكن يتعين عليه أن يرحل عنه في الموسم قبل الماضي.

نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن نيمار قوله: "لا أرغب في اللعب هنا لوقت أطول، أرغب في العودة إلى بيتي الذي لم يكن لي أن أخرج منه".

وذكرت وسائل إعلام أخرى، مثل صحيفة آس الإسبانية، أن نيمار بدأ بالفعل في اتخاذ أولى خطواته نحو العودة إلى كامب نو فيما أكدت صحف أخرى أن النجم البرازيلي بدأ بالفعل في البحث عن منزل في مدينة برشلونة.

وبدأت التكهنات حول عودة نيمار المحتملة لبرشلونة، في الوقت الذي كان فيه الجميع يستبعد هذا الاحتمال ويعتبره ضرباً من الخيال، وكانت الشرارة الأولى التي أشعلت هذه التكهنات التصريحات التي قالها مالك باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قبل بضعة أيام، عندما أكد أن الباب مفتوح أمام النجم البرازيلي للرحيل إذا أراد ذلك.