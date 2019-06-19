رياضة | عاجل.. الأعلى للإعلام يصدر بيانًا بشأن حقوق بث بطولة أمم أفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأعلى للإعلام يصدر بيانًا بشأن حقوق بث بطولة أمم أفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانا بشأن بث أمم إفريقيا 2019، حيث أكد المجلس أنه يتابع جميع جهود واستعدادات الهيئات الإعلامية لبدء بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

وقال المجلس في بيانه، إنه يثمن الجهود المبذولة في هذا الصدد والتي تسعى إلى إعلاء مكانة مصر وتأكيد ريادتها للقارة الإفريقية.

وطالب المجلس الجميع بضرورة مراعاة أهمية البطولة وضرورة خروجها بالمشهد الرائع الذي يتناسب مع ما تحقق من إنجازات ملموسة على جميع الأصعدة.

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وكان المجلس تلقى طلبا من القنوات المالكة لحقوق بث المباريات "تايم سبورت" طالبت فيه المجلس بحماية حقوقها الحصرية في هذا الصدد، خاصة حقوق التصوير الخاصة بكواليس المباريات والتصوير داخل الاستادات وأماكن إقامة اللاعبين ومناطق تواجد المشجعين.

وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع القنوات بحقوق الملكية الفكرية للقنوات التي تغطي البطولة، مؤكدًا أنه سيحقق في أي خروقات تخص هذا الشأن.

وناشد المجلس جميع النقاد والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية ضرورة الالتزام بتوفير المناخ اللازم لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير والعمل على تجاوز الخلافات والخروج بالشكل المشرف الذي يليق بمكانة مصر التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، ومن ثم ينعكس إيجابيا على صورة مصر على جميع الأصعدة.