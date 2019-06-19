رياضة | الكشف عن سبب رغبة لوكاكو في الرحيل عن مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سبب رغبة لوكاكو في الرحيل عن مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو يريد حسم انتقاله من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إنتر ميلان الإيطالي، خلال الأسبوعين المقبلين.

وأفادت صحيفة "MEN" أن لوكاكو يسعى للحاق بانتر ميلان لخوض الجولة الاستعدادية للموسم الجديد من بدايتها، حيث يمنح يونايتد متسعًا من الوقت لاستبداله.