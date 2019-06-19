رياضة | الكشف عن سبب رغبة لوكاكو في الرحيل عن مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سبب رغبة لوكاكو في الرحيل عن مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو يريد حسم انتقاله من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إنتر ميلان الإيطالي، خلال الأسبوعين المقبلين.
وأفادت صحيفة "MEN" أن لوكاكو يسعى للحاق بانتر ميلان لخوض الجولة الاستعدادية للموسم الجديد من بدايتها، حيث يمنح يونايتد متسعًا من الوقت لاستبداله.
وفقًا لمصدر مقرب من اللاعب، فإن لوكاكو يريد الرحيل لأنه لا يشعر بأنه لاعب مهم لـ سولشاير، لم يكن لدى لوكاكو نية لمغادرة يونايتد عندما كان مورينيو مدربًا للفريق.
الجدير بالذكر أنه يصرّ لوكاكو على احترام النادي الإنجليزي على عكس ما فعله بول بوجبا، رغم إشادة البلجيكي بتعيين انتر ميلان للمدرب أنطونيو كونتي.