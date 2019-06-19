رياضة | بوجبا يضع مان يونايتد في ورطة كبيرة.. وهؤلاء هم بدلائه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يضع مان يونايتد في ورطة كبيرة.. وهؤلاء هم بدلائه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتكوين تشكيل فريق من المواهب الشابة والمحلية وكان يرتكز على وجود بول بوجبا في وسطهم وبناء الفريق حول النجم الفرنسي، ومن ثم فسيكون المدير التنفيذي إد وودوارد تحت ضغط هائل لاستبدال بوجبا بنجم كبير (يجذب الأضواء).

وبحسب ما ذكره "جيمس روبسون - ايڤنينج ستاندارد"، فإن طلب سولشاير من وودوارد الابتعاد عن استراتيجية التوقيع مع أسماء كبيرة بأسعار مرتفعة، وقد مثل دانيل جيمس بداية هذا التغيير في الاستراتيجية، لكن هذا الأمر استند إلى اعتقاد سولشاير أن بوجبا سوف يبقى.

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وإذا غادر بوجبا، فسوف يخسر سولشاير أحد لاعبيه القلائل الذين يصنفون من فئة اللاعبين العالميين، بينما سيُسلب النادي من اللاعب الأكثر قيمة من الناحية التجارية.

ومن ثم يحتاج المدرب سولشاير إلى لاعب يتمتع بنفس الجودة والمكانة ليكون نقطة مركزية في إعادة بناء الفريق.

الجدير بالذكر أن تصريح بوجبا بأنه جاهز "لتحدٍ جديد في مكان آخر" هزّ يونايتد، وقد بدأ النادي بالفعل في تحديد البدائل المحتملة، كريستيان إريكسن ويوري تيليمنز من بين اللاعبين الذين تم أخذهم بعين الاعتبار.