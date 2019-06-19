رياضة | مران الزمالك.. عودة مدبولي ومحمد إبراهيم وفقرة خاصة لـ"زيزو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الزمالك.. عودة مدبولي ومحمد إبراهيم وفقرة خاصة لـ"زيزو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم محمد إبراهيم ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في مران الفريق اليوم الأربعاء ، عقب انتهاء أجازته ، وشارك محمد إبراهيم في مران الفريق بشكل طبيعي .

وأدى محمود عبد العزيز زيزو ، لاعب وسط الفريق الاول بنادي الزمالك فقرة تدريبية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث خضع زيزو لبرنامج تأهيلي بسبب شعوره بالإجهاد وآلام بسيطة في العضلة الأمامية .

وفضل الجهاز الفني للفريق ، عدم مشاركة زيزو ، في التدريبات الجماعية لحين تعافيه بشكل كامل .

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وأنتظم الثنائي أحمد مدبولي وعبد الله جمعة ، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم في تدريبات الفريق الجماعية ، اليوم الأربعاء ، والتي أقيمت على ملعب النادي .

وعاد مدبولي وجمعه للتدريبات بعد حصولهما على إذن من الجهاز الفني بالراحة من مران امس الثلاثاء ، وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليومية ،، في اطار الاستعدادات للمباريات المقبلة في مسابقه الدوري ، بعد بطولة الأمم الافريقية 2019