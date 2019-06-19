رياضة | مانشستر يونايتد يحدد بديل بيساكا

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أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يواصل مساعيه لتدعيم الجبهة اليمنى، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي كريستال بالاس يطالب بـ ٤٥ مليون جنيه استرليني، بالإضافة لعلاوات تبلغ ٥ مليون، للاستغناء عن أرون فان بيساكا لـ مان يونايتد.

الجدير بالذكر أنه، نظرًا لموقف كريستال بالاس القوي، فقد يتوجّه اليونايتد لخيارات أخرى على رأسها لاعب نورويتش سيتي ماكس آرونز.