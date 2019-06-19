رياضة | مفاجأة.. الكاف يدرس إقامة أمم إفريقيا كل 4 أعوام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الكاف يدرس إقامة أمم إفريقيا كل 4 أعوام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح أنطوني بافو، نائب الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، المجال أمام إمكانية إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية كل 4 أعوام بدلا من إقامتها كل عامين.

وقال بافو خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، إن البطولة تقام حاليا كل عامين، وإمكانية إقامتها كل 4 أعوام تحت الدراسة، مشيرًا إلى أن هناك تقييما شاملا يتم حاليا، ولكن لا توجد أي قرارات تم اتخاذها بهذا الشأن حتى الآن.