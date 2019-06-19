رياضة | مفاجأة.. الكاف يدرس إقامة أمم إفريقيا كل 4 أعوام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الكاف يدرس إقامة أمم إفريقيا كل 4 أعوام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فتح أنطوني بافو، نائب الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، المجال أمام إمكانية إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية كل 4 أعوام بدلا من إقامتها كل عامين.
وقال بافو خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، إن البطولة تقام حاليا كل عامين، وإمكانية إقامتها كل 4 أعوام تحت الدراسة، مشيرًا إلى أن هناك تقييما شاملا يتم حاليا، ولكن لا توجد أي قرارات تم اتخاذها بهذا الشأن حتى الآن.
وأبدى بافو سعادته بالعمل الكبير الذي جرى مؤخرا من اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تفتتح في مصر بعد غد الجمعة وتستمر حتى يوليو المقبل.
ووجه بافو الشكر للدولة المصرية واللجنة المنظمة برئاسة هاني أبوريدة، بعد تطوير الملاعب كاملا، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية عملاقة وقادرة على التطور أكثر.