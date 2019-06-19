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رياضة | تدريبات بدنية للاعبين في الجيمانيزم قبل انطلاق المران

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استغل الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال ، تأخير انطلاق مران الفريق لمدة ساعة كاملة ، بسبب ارتفاع حرارة الجو بخوض تدريبات بدنية قوية لمدة ساعة في صالة الجيمانزيوم ، لحين انكسار الحرارة والنزول للملعب .


وخاض لاعبوا الفريق ، مران بدني قوي في الجيم من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية لهم .

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته لاستكمال مباريات الدوري وكأس مصر عقب نهاية أمم إفريقيا 2019، بعدما منح لاعبيه فترة راحة جيدة خلال الأيام الماضية.

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