رياضة | خاص - حسين السيد: مصر ستبهر العالم في أمم إفريقيا ومحمد صلاح يٌقارن حاليا بميسي ورونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - حسين السيد: مصر ستبهر العالم في أمم إفريقيا ومحمد صلاح يٌقارن حاليا بميسي ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بان مصر قادرة على إبهار العالم في بطولة إفريقيا التي ستسضيفها في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو الجاري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"مصر قادرة على تنظيم رائع لهذا الحدث، في ظل الاهتمام الكبير من الدولة به، منذ الإعلان بشرف التنظيم".

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وتابع "منتخب مصر قادر على التتويج باللقب بتوفيق من الله وبمساندة الجمهور الكبير الذي لن يتخلى عنه في المباريات، وكوكبة من اللاعبين الكبار".

وأشار :"محمد صلاح لاعب كبير ويعد أحد أفضل اللاعبين في العالم، وقادر على قيادة المنتخب للذهاب بعيدا في البطولة فهو الآن يتم مقارنته ميسي وكريستيانو رونالدو".

وأتم حديثه :"أتمنى التوفيق للمنتخب المصري وأن ينجح اللاعبون في تحقيق أمال وطموحات الجماهير وإسعادهم بالفوز باللقب".