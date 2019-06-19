لويس انريكي يستقيل من تدريب إسبانيا لأسباب شخصية

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قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم في مؤتمر صحفي يوم الاربعاء إن لويس انريكي مدرب المنتخب الوطني استقال من منصبه لأسباب شخصية وسيحل محله مساعده روبرت مورينو.
وأضاف روبياليس ”إنه قرار اتخذه لويس انريكي بنفسه ونحن ممتنون له. لدينا ذكريات مثالية معه. هذه مسألة شخصية لا تعتمد علينا. نعتقد أن هذا أفضل شيء يجب أن نقوم به“.
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