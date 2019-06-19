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لويس انريكي يستقيل من تدريب إسبانيا لأسباب شخصية

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لويس انريكي مدرب المنتخب الوطني الاسباني في زغرب يوم 15 نوفمبر 2018

قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم في مؤتمر صحفي يوم الاربعاء إن لويس انريكي مدرب المنتخب الوطني استقال من منصبه لأسباب شخصية وسيحل محله مساعده روبرت مورينو.

وأضاف روبياليس ”إنه قرار اتخذه لويس انريكي بنفسه ونحن ممتنون له. لدينا ذكريات مثالية معه. هذه مسألة شخصية لا تعتمد علينا. نعتقد أن هذا أفضل شيء يجب أن نقوم به“.

 

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