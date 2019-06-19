شكرا لقرائتكم خبر عن تأخير انطلاق مران الزمالك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
استغل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني خالد جلال، تأخير انطلاق مران الفريق لمدة ساعة كاملة، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، في خوض تدريبات بدنية قوية لمدة ساعة في صالة الجيمانزيوم، لحين انكسار الحرارة والنزول للملعب.
وخاض لاعبو الفريق، مران بدني قوي في الجيم من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية لهم.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد عاد إلى التدريبات الإثنين على ملعب النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر تأخير انطلاق مران الزمالك بسبب ارتفاع درجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.