شكرا لقرائتكم خبر عن تأخير انطلاق مران الزمالك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استغل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني خالد جلال، تأخير انطلاق مران الفريق لمدة ساعة كاملة، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، في خوض تدريبات بدنية قوية لمدة ساعة في صالة الجيمانزيوم، لحين انكسار الحرارة والنزول للملعب.

وخاض لاعبو الفريق، مران بدني قوي في الجيم من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية لهم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد عاد إلى التدريبات الإثنين على ملعب النادي.