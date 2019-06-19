شكرا لقرائتكم خبر عن صيد «الدقي» يفتتح أكبر حديقة أطفال في مصر 27 يونيو (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يفتتح مجلس إدارة نادي الصيد المصري، برئاسة محسن طنطاوي، الخميس 27 يونيو الجاري، حديقة الأطفال الجديدة بالمقر الرئيسى بالدقي.

ومن جانبه، أعرب المهندس أحمد مجيب، عضو مجلس إدارة النادي، عن سعادته بقرب افتتاح الحديقة الجديدة رسمياً، معتبراً أن ما تحقق إنجاز كبير، خاصة أنها ستكون حديقة الأطفال الأكبر على مستوى الأندية المصرية، حيث تبلغ مساحتها حوالي فدان، وتم تجهيزها بمناطق ألعاب ذات مواصفات عالمية.

وقال «مجيب»، الذي تولى ملف إعادة بناء وتطوير الحديقة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أعدنا بناء الحديقة من البداية، وتمت توسعتها لتتخطى الـ4 آلاف متر، وتصبح حديقة الأطفال الأكبر على مستوى الأندية، فضلا عن أنها تضم عدد كبيرا جدا من الألعاب تصل إلى 60 لعبة».

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وتابع: «تمت إعادة تصميم الحديقة وتخطيطها بشكل يتناسب مع كافة احتياجات الأطفال من عمر 6 شهور إلى 16 عاماً، كما تم تزويدها بألعاب ذات مواصفات ألمانية أوروبية».

وواصل «مجيب»: «أولينا عناية كبيرة بذوي الاحتياجات الخاصة، فهناك أماكن وألعاب عديدة تناسبهم، كما تم تزويد الحديقة بتراك للدراجات، حتى يكون أولياء الأمور قريبين من أطفالهم، وهناك أيضاً مبنى للخدمات تقام فيه حفلات أعياد الميلاد وغيرها، كما توجد أماكن مخصصة للأمهات لرعاية أطفالهم الرضع».

وأكد عضو مجلس الإدارة أن الحديقة ستخدم قطاع كبير جداً من أعضاء النادي، مع اتساع مساحتها وزيادة عدد الألعاب وتنوع عوامل الترفيه فيها.

وقال «مجيب» إن الافتتاح سيكون في تمام الساعة السادس مساء الخميس 27 يونيو الجاري، مشيراً إلى أنه تم توجيه الدعوة لعدد من الوزراء، فضلا عن نجوم رياضة بارزين، ورموز نادي الصيد وروؤساءه السابقين.

ووجه «مجيب» الشكر لمجلس الإدارة برئاسة محسن طنطاوي، على الثقة التي منحها له المجلس بتولي مسؤولية هذا المشروع الضخم، مؤكداً سعادته بإتمامه على النحو الذي يليق بتاريخ نادي الصيد.

أحمد مجيب عضو مجلس إدارة نادي الصيد

حديقة الأطفال الجديدة بنادي الصيد

حديقة الأطفال الجديدة بنادي الصيد

حديقة الأطفال الجديدة بنادي الصيد

حديقة الأطفال الجديدة بنادي الصيد

حديقة الأطفال الجديدة بنادي الصيد

حديقة الأطفال الجديدة بنادي الصيد

حديقة الأطفال الجديدة بنادي الصيد

حديقة الأطفال الجديدة بنادي الصيد