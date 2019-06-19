شكرا لقرائتكم تعرف على موعد اختبارات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولوا نادي الزمالك عن مواعيد الاختبارات الخاصة بالناشئين و مدرسة الكرة لأختيار اللاعبين المميزين و انضمامهم لفرق الناشيئين بالنادي.

و جائت المواعيد كالتالي:

الثلاثاء والاربعاء والخميس من كل اسبوع بدأ من 25/6/2019 من الساعه 9 صباحا حتى 4 عصرا مواليد 99 حتى 2005.

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الاحد والاتنين والتلاثاء من كل اسبوع ابتداءا من 23/6/2019 من الساعه 4 عصراً لحد 8 مساءا مواليد 2006 حتى2011.

واختبارات لاعضاء النادي يوم التلات من كل اسبوع من 4 عصرا حتي 8 مساءا للقطاع ومدرسة الكرة.