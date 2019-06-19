شكرا لقرائتكم مرتجى لـ جوزيه : لو بإيدى أقول للزمان أرجع يا زمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص خالد مرتجى عضور مجلس إدارة النادى الأهلى على استرجاع ذكرياته مع مانويل جوزيه المدرب التاريخى للقلعة الحمراء. ونشر مرتجى صورة حاضنا جوزيه فيها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" معلقا عليها: "أعظم مدرب في تاريخ النادي الأهلي لو بإيدي اقول للزمان ارجع يا زمان". ويرتبط مرتجى مع جوزيه بعلاقة صداقة قوية خاصة أن الأخير حقق العديد من الإنجازات والألقاب مع القلعة الحمراء. Advertisements جوزيه

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