شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يجتمع مع جهازه للوقوف على الصفقات الجديدة للاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالإتحاد السكندري اجتماعه الأول مع جهازه المعاون منيرعقيلة ومحمد إبراهيم وحضر الاجتماع محمد مصيلحي رئيس النادى، حيث تم عرض عدد من الأسماء المقترحة للإنضمام للجهاز الفنى ومنها جودة شلبى مدير الكرة السابق لتولى منصب المدير الإدارى، كما تم عرض أسماء اللاعبين المستغني عنهم وكذلك عدد من الصفقات الجديدة التى ينوى الجهاز تدعيم الفريق بها وتم الإجتماع مع عدد من وكلاء اللاعبين لمعرفه أسماء اللاعبين المقترح عرضهم على النادى.

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فى إطار مختلف اجتمع محمد مصيلحي وطلعت يوسف ووليد صلاح الدين لبحث التعاقد مع النادى مع إحدى الشركات الكبرى والتى سبق لها التعاقد مع النادى الأعلى للتعاقد على ملابس الموسم الجديد للفريق الاول وكذلك جميع فرق الناشئين.

من المنتظر أن يجتمع طلعت يوسف يوميا وبشكل مستمر خلال الأيام القادمة للإنتهاء من الملفات الهامة التى ينوى الانتهاء منها.