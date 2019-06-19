تذكرتى "الحل السحرى" الذى أفسد مخطط حيتان السوق السوداء...

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جدة - عمرو شويل أسدلت شركة tazkarti "تذكرتي" والشركات الأمنية التابعة لها، الستار على كافة الاستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين والإشراف الكامل على جميع الاستادات المخصصة لمباريات البطولة فى جميع الأدوار، بالقاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ، ووضع مجموعة من المعايير العالمية لكل تفاصيل البطولة بهدف تحقيق مستوى من الإنجاز يتجاوز ما تحقق فى البطولات الدولية الأخيرة ، ويمنح الشعب المصرى كافة عناصر الأمن والأمان ، وينهى إلى الأبد عصور الشغب والتجاوزات ، كما يعيد أفراد العائلة المصرية من جديد إلى مباريات الساحرة المستديرة .

تذكرتى تقضى على محاولات التسلل للملاعب بأجهزة الكشف عن بطاقة المشجع



الاستعداد التام فى جميع الاستادات بأجهزة الكشف عن بطاقة المشجع أو الـ Fan ID ومطابقتها مع التذكرة ، حتى لا يتم تسلل أى أحد غير معروف أو مشكوك فى سلوكه.

منع المشجعين اللذين لا يحملون بطاقة المشجع



يتم منع المشجعين اللذين لا يحملون بطاقة المشجع مع التذكرة المعتمدة الصادرة عن شركة tazkarti "تذكرتي"، بما فى ذلك أى أحد غير معروف لإدارة الاستادات أو شركات الأمن المسئولة عن المباريات ، خاصة وأن Fan ID تسهل التعرف على جميع المشجعين الحاضرين المباريات والمتواجدين فى الاستادات.

استخدام بوابات إلكترونية لكشف المعادن والمحظورات



الاستعداد التام بالبوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحظورات وغيرها من المواد الخطرة التى اعتاد مثيرو الشغب إخفاءها فى متعلقاتهم وتسريبها للاستادات بهدف تعكير صفو المباريات والخروج عن ضوابط الروح الرياضية وما تتطلبه مباريات الكرة من تشجيع حماسى دون أى اعتداء لفظى أو مادى ، أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

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الاستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية والصواريخ



لأول مرة فى الملاعب المصرية ، الاستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية والصواريخ غير المسموح بها فى المباريات الرياضية ، والتى اعتاد مثيرو الشغب والمجموعات الخارجة عن الروح الرياضية استخدامها لإفساد المباريات.

تأمين الاستادات باستخدام طائرات " الدرونز"



لأول مرة ، سيتم تأمين الاستادات وجميع مباريات البطولة باستخدام طائرات " الدرونز" ، للتعرف على وجوه المشجعين وتصويرهم ونقل صورهم إلى الإدارة المعنية بأمن الاستادات لمطابقة الوجوه مع قاعدة البيانات المثبتة والخاصة ببطاقات المشجعين أو الـ Fan ID.

تحديد موقع كل مشجع بداية من منطقة الاستاد وحتى خروجه من البوابات



لأول مرة فى مباريات البطولة ، يمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الاستاد ومحيطه من المشجعين وحركته داخل الاستادات ، بدءا من دخوله منطقة الاستاد وحتى خروجه من البوابات المجهزة .

تذكرتى تتمنى للمنتخب تحقيق الانتصارات



تتمنى شركة tazkarti "تذكرتي" وشركات الأمن التابعة لها لمنتخبنا الوطنى تحققي الانتصارات التى تسعد المصريين ، فإنها تعد مجددا الشعب المصرى العظيم بتنظيم مبهر لمباريات البطولة.