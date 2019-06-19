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شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يراقب اللاعبين المميزين بكأس أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقبل المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ،المشرف العام على قطاع الكرة ظهر اليوم أعضاء اللجنة الفنية التى تم تشكيلها من أجل متابعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة المقرر انطلاقها اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، للوقوف على اللاعبين المميزين وبحث ضمهم لصفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
استهدف الاجتماع توزيع الأدوار وتحديد المهام لكل عضو باللجنة ، لمتابعة المباريات من أجل تقديم تقريره عن اللاعبين المميزين وذلك حسب الحاجة الفنية للفريق فى أعقاب انهاء تصاريح دخولهم كل مباريات البطولة الأكبر فى القارة.
وطالب عثمان أعضاء اللجنة بضرورة انتقاء لاعبين يكونو قادرين على احداث الفارق للفريق ، من أجل المساهمة فى استعادة مسيرة الانتصارات مجددا ووضع الفريق على ساحة المنافسة وحصد الألقاب فى أسرع وقت ممكن.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تعويض النتائج الغير المرضية التى تحققت فى الموسم الماضى من أجل اعادة الثقة والبسمة للجماهير العاشقة للفريق.
وانتهى الاجتماع بوضع مجموعة من الشروط فى اللاعبين المقرر ابرام التعاقد معه لضمان تحقيق الاهداف الموضوعة منذ تولى مجلس الإدارة الحالى مقاليد الأمور.
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