شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم ينتظم بمران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتظم محمد إبراهيم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، عقب انتهاء أجازته، وعودته من فرنسا.
وشارك محمد إبراهيم في مران الفريق بشكل طبيعي، حيث يواصل الفريق تدريباته، في اطار الاستعدادات للمباريات المقبلة في مسابقه الدوري، بعد بطولة الأمم الافريقية 2019.
ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إبراهيم ينتظم بمران الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.