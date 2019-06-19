شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم ينتظم بمران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم محمد إبراهيم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، عقب انتهاء أجازته، وعودته من فرنسا.

Advertisements

وشارك محمد إبراهيم في مران الفريق بشكل طبيعي، حيث يواصل الفريق تدريباته، في اطار الاستعدادات للمباريات المقبلة في مسابقه الدوري، بعد بطولة الأمم الافريقية 2019.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.