شكرا لقرائتكم خالد جلال يؤخر مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال تأخير مران الفريق اليوم الأربعاء لمدة ساعة كاملة، وذلك تجنبا لخوض المران وقت ارتفاع حرارة الجو حيث قرر خالد جلال المدير الفنى للفريق خوض اللاعبين لتدريبات بدنية قوية فى الجيمانزيوم قبل خوض المران بالملعب. Advertisements واستغل جهاز الزمالك تأخير المران لرفع اللياقة البدنية الخاصة باللاعبين في صالة الجيمانزيوم لحين انكسار الحرارة والنزول للملعب وذلك على هامش الاستعدادات لاستئناف بطولة الدورى خلال الشهر المقبل. ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.

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