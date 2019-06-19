شكرا لقرائتكم كاف: منتخب تنزانيا جاهز لصناعة التاريخ فى "كان 2019"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" صورا للاعبى المنتخب التنزانى ومديرهم الفنى النيجيرى إيمانويل أمونيكي عبر صفحته على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" قبل انطلاق أمم أفريقيا 2019 . وعلق كاف على الصور قائلا :" المنتخب التنزانى جاهز لصناعة التاريخ فى الكان". وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد غدا الجمعة يونيو حتى 19 يوليو المقبل وتفتح مشوارها بمواجهة منتخب زيمبابوى. ويقع المنتخب التنزانى فى المجموعة الثالثة برفقة السنغال والجزائر وكينيا.أأ

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