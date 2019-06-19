شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يفوز بثلاثية ودياً على الأمل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى فوزا على الأمل بثلاثة أهداف دون رد، خلال التقسيمة الودية التى اقيمت بين الفريقين مساء اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية.

الأهداف سجلها الثلاثى إبراهيم حسن ومحمد مصيلحى “ركلة جزاء” وحازم مرسى “ركلة جزاء”.

الفريق الأول بدأ بتشكيل ضم أيمن رجب حارس المرمى ومحمد عمار ومحمد مصيلحى ومحمود البدرى ومحمد سليمان وكاستيلو ومصطفى فارس ووليد عطية وإبراهيم حسن قبل أن يشارك مجموعة من اللاعبين منهم كمال السيد حارس المرمى ومحمود عبد الله وكريم علاء الوافد الجديد ومحمود البدرى ومحمود عبد الله ومحمود أبوجودة وحازم مرسى ولاعب يخضع للاختبار.

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فيما كان تشكيل الأمل على النحو التالى …محمود الشيخ حارس مرمى ، أحمد بطوط ويوسف محمد ومحمود علاء وحسن سعد ومحمد صلاح وعبد الخالق عواد ومحمد عبد السميع ومحمود أبوزيد.

وفى الشوط الثانى شارك كل من سعد محمد ، مكرم عبد المجيد ، محمد نصر ، أحمد وزة ، شهاب محمد.

استهدفت التقسيمة الوقوف على مستوى اللاعبين بجانب المعدلات البدنية لديهم والتعرف على نواقصهم للعمل على حلها خلال التدريبات.

ويتبقى للفريق مواجهة وحيدة هذا الموسم أمام الزمالك ستقام عقب انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.