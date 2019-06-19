شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد ووكر حتى 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسمين الأخيرين، يوم الأربعاء، تمديد عقد المدافع الدولي كايل ووكر حتى عام 2024.

ونقل بيان عن ووكر قوله: أنا سعيد لتوقيعي على عقد جديد، اللعب لسيتي هو كل ما كنت آمل به وأكثر.

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وساهم ووكر (29 عاما) منذ انضمامه عام 2017 إلى "السيتيزنز" من مواطنه توتنهام هوتسبر مقابل 50 مليون جنيه استرليني (63 مليون دولار) بفوزه بلقب الدوري مرتين (2018 و2019)، وبكأس الرابطة المحلية مرتين (2018 و2019)، وكأس إنجلترا مرة (2019) وبدرع المجتمع مرة (2018).

وتابع ووكر: لقد كان قرارا سهلا. أردت التنافس للفوز بالألقاب، اللعب على أعلى المستويات وأشعر أنني تطورت كثيرا كلاعب خلال فترة وجودي هنا، رؤية النادي - داخل وخارج الملعب - تتناسب كليا مع رؤيتي وأنا متشوق لتمضية السنوات الخمس القادمة، على أمل الفوز بالمزيد من الألقاب.

ويأتي الإعلان عن تمديد عقد ووكر في ظل تقارير صحافية تشير إلى اقتراب سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، من التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي مقابل حوالى 45 مليون جنيه استرليني.