شكرا لقرائتكم بيريز: ميندي واجه ظروفاً قاسية في حياته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، فلورينتيو بيريز، بالوافد الجديد على فريقه، الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي، مؤكدا أن النجم المنضم حديثا لصفوف النادي الملكي يدرك جيدا كيفية مواجهات المعوقات للوصول إلى أحلامه مع فريقه الجديد.
وقال بيريز، يوم الأربعاء، خلال فعالية تقديم ميندي لوسائل الإعلام والجمهور في ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد: نرحب بمن اختير كأفضل ظهير أيسر في الدوري الفرنسي في الموسمين الأخيرين والذي يعرف كيف يواجه المعوقات من أجل تحقيق أحلامه.
ووصف بيريز اللاعب الفرنسي الذي واجه ظروفا قاسية خلال فترة من حياته كادت تؤدي إلى بتر إحدى قدميه، بأنه مثال للتفوق، كما أشاد باحترافيته وبالتزامه بالعمل الدؤوب.
وأضاف بيريز قائلا: تفانيك وقدرتك على المقاومة سيكونان أمرين أساسيين في ريال مدريد الذي يتطلب من لاعبيه بذل الكثير.
وتابع: من اليوم أصبح ريال مدريد تحديك الكبير، الأندية الكبيرة كانت ترغب في ضمك ولكنك قررت ارتداء قميص ريال مدريد لأن ذلك كان أمنيتك الكبرى، لقد أتيت مستعدا للاستمرار في التطور وتحقيق النجاحات التي تتطلع إليها.
وأكد بيريز في حديثه لوسائل الإعلام أن ميندي لاعب قوي وسريع ولديه قدرة المبادرة ورؤية للعب، مما يسمح له بأن يشارك في الهجوم محققا خطورة كبيرة.
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