تقارير: فاطمة سامورا ستقود لجنة من "فيفا" لإدارة أزمة "كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ذكرت تقارير صحفية أن فاطمة سامورا السكرتير العام لـ"فيفا" قد تقود خلال الفترة المقبلة فريق من أجل القيام بعمل داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سوف يستمر لعدة أشهر.

وقال موقع "سيتي سبورت أونلاين" الغاني أن المكتب التنفيذي في الاتحاد الإفريقي طلب مساعدة من فيفا من أجل التعامل مع الأزمة التي تحاصر قادته حاليًا، والمأزق الإداري.

وسيطلب الاتحاد الإفريقي من "فيفا" أن يتولى عملية الإصلاح الإداري داخلة مع تكوين بنية تحتية مميزة للهيكل المالي داخل المؤسسة التي تعاني في الأونة الأخيرة من أزمات طاحنة.

وتأتي تلك الأزمة وسط اتهامات تعرض لها مسئولون في الاتحاد الإفريقي على رأسهم الرئيس أحمد أحمد تخص الزمة المالية والتلاعب بعقود الشركات الراعية واستغلال السلطة.