كأس الأمم الإفريقية.. إصدار جديد عن تاريخ المسابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدر قطاع أخبار اليوم كتاباً جديداً عن تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بداية من الجمعة المقبلة وحتى 19 يوليو القادم.

الكتاب من تأليف طاهر أباظة، حيث يحكي رحلة شائقة من تاريخ البطولة مروراً بنسخها المتعددة، حتى شكلها الحالي في 2019.

ويقدم الكتاب سجلاً لا غنى عنه لعشاق الساحرة المستديرة، ولكل من يسعى لمعرفة تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية بكل دوراتها ونسخها.

وتتفوق مصر على كل المنتخبات الإفريقية في سجل البطل الإفريقي للمسابقة بعدما نجحت في حصد 7 ألقاب قارية كان أخرها عام 2010.