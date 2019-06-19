"ايفاب" لـ"الخليج 365": مصر لا تتواصل معنا بشأن تطبيق حكم الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بودين بروخويس مدير إدارة الاتصال في المجلس الدولي لكرة القدم "ايفاب" بأن الاتحاد المصري لا يتواصل معهم في الوقت الحالي من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري المحلي.

وقال مسئول الاتصال في "ايفاب" ردًا على سؤال "الخليج 365" بشأن ما تم إنجازه في مسألة ادخال حكم الفيديو المساعد للدوري المصري: "في الوقت الحالي، لا نمتلك أي معلومات جديدة بشأن تطبيق حكم الفيديو في مصر."

واستفسر الأهلي من اتحاد الكرة في وقت سابق خلال الشهر الحالي، عن سبب التأخر في ادخل حكم الفيديو المساعد للدوري المصري، ورد اتحاد الكرة ببيان قال فيه: "وفيما يتعلق بتطبيق تقنية حكم الفيديو فأن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ بالفعل في التواصل مع الجهة المسئولة ( إيفاب ) لبدء الاجراءات التنفيذية لهذا المشروع بعد الاطلاع علي تكاليفه وقدرة الاندية علي تحملها وجاهزية الملاعب لتطبيقه."

وسبق أن أكد "ايفاب" في تصريحاته ليلا كورة في يناير الماضي، بأن الاتحاد المصري تواصل بالفعل معه من أجل هذا الغرض.