كاف: تغيير موعد كأس الأمم أفاد لاعبينا.. وقد نناقش إقامة البطولة كل 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أكد أنتوني بافور نائب الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن تغيير موعد انطلاق كأس أمم أفريقيا ليقام في شهر يونيو بدلًا من يناير، كان مفيدًا للاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا.

وأشار بافور في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الأربعاء، إلى أنه من الوارد مناقشة إقامة البطولة الأفريقية كل أربع سنوات وليس كل عامين كما في الفترة الحالية.

وقال نائب الأمين العام للكاف: "مصر تمتلك بالفعل البنية التحتية لتنظيم أمم أفريقيا، لكنهم بالرغم من ذلك طوروا الاستادات لتظهر بشكل أفضل".

وأكمل: "في المعتاد يتم تخصيص ملعب لكل فريقين للتدريب، لكن هذه المرة تم تخصيص ملعب لكل فريق".

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وأضاف: "تغيير موعد البطولة جعلنا الآن نرى ثلاثة لاعبين أفارقة يتنافسون للفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، وأونانا يلعب أساسيا دائما مع أياكس، ولو غابوا عن فرقهم كما كان الوضع في السنوات الماضية -ربما- ما كانوا ليحققوا هذا".

وعن تقنية حكم الفيديو المساعد، فقال: "تم التعامل معها بشكل أكثر تنظيما وأصبحت هنا تقنية احتياطية وتقنية احتياطية لهذه التقنية".

وأردف: "أتمنى أن تتطور الأمور في أفريقيا يوما ما لنكون في أفضل وضع كما كان الأمر في روسيا ٢٠١٨ حيث كانت تقنية حكم الفيديو مركزية في العاصمة طوال البطولة".

واختتم: "بطولة أمم أفريقيا تقام كل عامين ومسألة تغييرها إلى أربع سنوات أمر يمكن مناقشته في المستقبل، ولا نعرف ماذا سيحدث وقتها".