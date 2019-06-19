مجدي عبد الغني يلتقي برئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإيطاليين

عقد مجدى عبد الغني عضو اتحاد الكرة المصري ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين اجتماعا مع داميانو توماسي رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإيطاليين، حيث بحثا خلال الاجتماع سبل التعاون بين الاتحاديين. بحثا خلال الاجتماع سبل التعاون بين الاتحاديين. جاء الاجتماع على هامش اجتماعات الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين بهولندا والتى تستمر لمدة ثلاثة ايام من أجل تعديل بعض اللوائح والقوانين الخاصة بكرة القدم واللاعبين، ويمثل وفد مصر بجانب مجدي عبد الغني، المستشار حسنى عقبى السكرتير العام لجمعية اللاعبين المحترفين.

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