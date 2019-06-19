مجدي عبد الغني يلتقي برئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإيطاليين

عقد مجدى عبد الغني عضو اتحاد الكرة المصري ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين اجتماعا مع داميانو توماسي رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإيطاليين، حيثبحثا خلال الاجتماع سبل التعاون بين الاتحاديين.
جاء الاجتماع على هامش اجتماعات الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين بهولندا
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