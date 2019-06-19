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تونس تتغلب على البحرين في البطولة العربية لناشئي السلة

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نجح منتخب تونس في التغلب علي البحرين في ثاني مبارياته بالبطولة العربية لناشئي السلة تحت 16

سنة التي تستضيفها مصر في نسختها ال 18، في صالة الشباب
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والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتغلب منتخب تونس بنتيجة 90 مقابل 72 للمنتخب البحريني، ويعد هذا الفوز الثاني بعد التغلب بالأمس علي المنتخب السعودي.

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