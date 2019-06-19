تونس تتغلب على البحرين في البطولة العربية لناشئي السلة

نجح منتخب تونس في التغلب علي البحرين في ثاني مبارياته بالبطولة العربية لناشئي السلة تحت 16 سنة التي تستضيفها مصر في نسختها ال 18، في صالة الشباب سنة التي تستضيفها مصر في نسختها ال 18، في صالة الشبابوالرياضة بمدينة 6 أكتوبر. وتغلب منتخب تونس بنتيجة 90 مقابل 72 للمنتخب البحريني، ويعد هذا الفوز الثاني بعد التغلب بالأمس علي المنتخب السعودي.

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