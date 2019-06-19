تونس تتغلب على البحرين في البطولة العربية لناشئي السلة

نجح منتخب تونس في التغلب علي البحرين في ثاني مبارياته بالبطولة العربية لناشئي السلة تحت 16سنة التي تستضيفها مصر في نسختها ال 18، في صالة الشباب
وتغلب منتخب تونس بنتيجة 90 مقابل 72 للمنتخب البحريني، ويعد هذا الفوز الثاني بعد التغلب بالأمس علي المنتخب السعودي.
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