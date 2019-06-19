شاهد.. باسم مرسي يوجه الشكر إلى أحمد عيد عبدالملك

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قدم باسم مرسي لاعب نادي سموحه السابق، الشكر إلى أحمد عيد عبدالملك، نجم منتخب مصرالسابق، والذي سبق وان زامله في الزمالك عام 2014.
وقال باسم مرسي عبر حسابه الرسمي عليموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "شكراً على كل ما قدمته لمنتخب مصر و نادى الزمالك و كل الاندية اللعبت ليها".
وتابع "كان شرف ليا انى العب معاك فى فريق واحد بالتوفيق فى الجاى ان شاء الله يا اخطر خطير".
وكان احمد عيد عبد الملك أعلن أمس الثلاثاء، إعتزال كرة القدم بعد مشوار حافل من الإنجازات سواء مع الأندية التي لعب لها أو المنتخب الوطني.
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