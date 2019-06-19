الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا للموسم الجديد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته صباح اليوم الاربعاء، وظهرت علامات الإصرار والحماس على وجوه اللاعبين، خلال المران الذى اقيم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية. وكان الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر قد قام برفع الحمل باقامة التدريبات على فترتين صباحية ومسائية. قد قام برفع الحمل باقامة التدريبات على فترتين صباحية ومسائية. وشهد مران الدراويش مجموعة من التدريبات البدنية شملت الجرى والقفز عبر الحواجز وغيرها التى تستهدف تأسيس اللاعبين من الجانب البدنى استعدادًا للموسم الجديد، وحرص كل لاعب على بذل قصارى جهده فى التدريبات من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى. وادى حراس المرمى محمد عواد ومحمد فوزي ومحمد مجدي وثنائي الحراس الصاعدين تدريبات قوية تحت إشراف سعفان الصغير مدرب الحراس.

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