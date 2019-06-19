إبراهيم عثمان يستغل البطولة الأفريقية لدعم صفوف الإسماعيلي

اجتمع المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة ظهر اليوم بأعضاء اللجنة الفنية التى تم تشكيلها من أجل متابعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة، للبحث عن لاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال الموسم الجديد.
وشهد الاجتماع توزيع الأدوار وتحديد المهام لكل عضو باللجنة، لمتابعة المباريات من أجل تقديم تقريره عن اللاعبين المميزين وذلك حسب الحاجة الفنية للفريق فى أعقاب إنهاء تصاريح دخولهم كلمباريات البطولة الأكبر فى القارة.
وطالب عثمان أعضاء اللجنة بضرورة انتقاء لاعبين يكونوا قادرين على أحداث الفارق للفريق، من أجل المساهمة فى استعادة مسيرة الانتصارات مجددا ووضع الفريق على ساحة المنافسة وحصد الألقاب فى أسرع وقت ممكن.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تعويض النتائج غير المرضية التى تحققت فى الموسم الماضى من أجل إعادة الثقة والبسمة
وانتهى الاجتماع بوضع مجموعة من الشروط فى اللاعبين المقرر إبرام التعاقد معه لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة منذ تولى مجلس الإدارة الحالى مقاليد الأمور.
يذكر أن الاجتماع شهد حضور أعضاء اللجنة وهم عادل أبو جريشة، أحمد العجوز، طارق زين، أبو طالب العيسوى، محمد وهبة، أشرف خضر، أحمد قناوى، محمد محسن أبو جريشة، غريب فتحى، إسلام كاظم، بالإضافة إلى صبرى المنياوى، محمود جابر، أدهم السلحدار، عطية صابر أعضاء الجهاز الفنى الحالى بجانب المستشار محمد الكلية أمين الصندوق والمهندس تامر موسى عضوا مجلس الإدارة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.
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