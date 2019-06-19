عاجل.. فيفا يضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحت الحراسة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تحت الحراسة والمراقبة، وتعيين العضوة المالية "فاطمة سامورا "كمراقب" لمدة ستة أشهر ابتداءً من أول أغسطس المقبل حتى يوم سامورا "كمراقب" لمدة ستة أشهر ابتداءً من أول أغسطس المقبل حتى يوم31 يناير 2020. وستشغل سامورا منصب السكرتير العام للكاف في هذه الفترة، ويهدف القرار إلى فحص كل حسابات وأرصدة الكاف للتأكد من عدم وجود أي مخالفات مالية.

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