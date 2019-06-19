تفاصيل جلسة التحقيق مع ميدو أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

خضع اليوم الأربعاء، أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق ومدرب المقاصة الحالي للتحقيق أمام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بشأن ما هو منسوب إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بنشر مواد تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع

والتي من شأنها إثارة الفتنة والحض على الكراهية بين جماهير الرياضة المصرية.

وكشف المجلس الأعلي لتنظيم الإعلامي، أن “ميدو” نفى علاقته بالصفحة، وأكد في التحقيقات اتخاذه الإجراءات القانونية تجاه الصفحة المذكورة بإبلاغ إدارة فيس بوك، والتقدم

ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت.

كما أوضح "ميدو" أن حساباته الموثقة فقط على موقعي "تويتر" و"إنستجرام"، ولا يملك أي حسابات أو صفحات على موقع "فيسبوك".

وأوضح ميدو أن الصفحة المذكورة لشخص مقيم بإحدي الدول الخارجية، مؤكدًا احترامه وتقديره لجماهير الأهلي والرياضة المصرية بصفة عامة.

وأكد المجلس، أنه جار استكمال التحقيقات والتأكد من نسبة الصفحة المذكورة إلى اللاعب السابق من عدمه.