أقيم اليوم الأربعاء عرض المصارعة الحرة سماك داون، والتي تشهد كل أسبوع عرضًا جديدًا حيث شهد العديد من الأحداث المهمة. وشهد العرض العديد من المباريات والتي جاءت نتائجها كما يلي: والتي جاءت نتائجها كما يلي: فوز دولف زيجلر على اكزافيير وودز هزيمة فريق هيفي ميشناري أوتيز وتاكر أمام فريق بو دالاس وكيرتس اكسل حقق فريق ذا ميز و أر تروث الفوز على فريق درو ماكنتير وإلايس Advertisements وفي المباراة الأخيرة فاز فريق سيث رولينز وكوفي كينجستون على فريق كيفين أوينز وسامي زيـن. شاهد الفيديو:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تعرف علي نتائج عرض السماك دوان الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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