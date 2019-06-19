رسميًا.. ماتا يجدد عقده مع مانشستريونايتد حتى 2021

أعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي تمديد تعاقد مع اللاعب الإسباني خوان ماتا لاعب الفريق حتى عام 2021.

وجاء ذلك بعد أن قررت الإدارة التجديد مع ماتا، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق خلال الصيف

الحالي.

وكان خوان ماتا انضم الي صفوف مانشستر يونايتد في يناير 2014 مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من نادي تشليسي.