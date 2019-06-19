أعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي تمديد تعاقد مع اللاعب الإسباني خوان ماتا لاعب الفريق حتى عام 2021.
وجاء ذلك بعد أن قررت الإدارة التجديد مع ماتا، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق خلال الصيف
وكان خوان ماتا انضم الي صفوف مانشستر يونايتد في يناير 2014 مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من نادي تشليسي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. ماتا يجدد عقده مع مانشستريونايتد حتى 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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