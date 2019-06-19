نيمار: لا أرغب في البقاء مع باريس سان جيرمان وأود العودة إلى بيتي

أعرب اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن رغبته الجامحة في العودة إلى نادي برشلونة الإسباني مرة أخرى، مؤكدا أنه لم يكن يتعين عليه أن يرحل عنه في الموسم قبل الماضي.



ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن نيمار قوله: “لا أرغب في اللعب هنا (باريس سان جيرمان) لوقت أطول، أرغب في العودة إلى بيتي الذي لم يكن لي أن أخرج منه”.



وذكرت وسائل إعلام أخرى، مثل صحيفة “أ س” الإسبانية، أن نيمار بدأ بالفعل في اتخاذ أولى خطواته نحو العودة إلى كامب نو، معقل برشلونة، فيما أكدت صحف أخرى أن النجم البرازيلي بدأ بالفعل في البحث عن منزل في مدينة برشلونة.



وبدأت التكهنات حول عودة نيمار المحتملة لبرشلونة في الوقت الذي كان فيه الجميع يستبعد هذا الاحتمال ويعتبره ضربا من الخيال، وكانت الشرارة الأولى التي أشعلت هذه التكهنات التصريحات التي قالها ناصر الخليفي، مالك باريس سان جيرمان، لمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية قبل بضعة أيام عندما أكد أن الباب مفتوح أمام النجم البرازيلي للرحيل إذا أراد ذلك.



وبمجرد انتشار هذه التصريحات بدأت وسائل الإعلام المختلفة في التحدث عن صفقة عودة نيمار لبرشلونة، حيث ذكر موقع “غلوبوسبورت” على الانترنت أن النادي الكتالوني سيدفع 100 مليون يورو لباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى تخليه لصالح الأخير عن اللاعبين عثماني ديمبلي وايفان راكتيتش وصامويل اومتيتي، للحصول على خدمات نيمار.



ومن جانبه لم يغلق برشلونة الباب في وجه نيمار للعودة إليه مجددا، بل على النقيض دلت التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين داخله خلال الأيام الأخيرة على ترحيب كبير من النادي الإسباني بعودة نجمه البرازيلي.



كما أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن برشلونة مستعد لفعل أي شيء لاستعادة نيمار، بما في ذلك تخلي النادي عن إتمام صفقة المهاجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.



المصدر: د ب أ