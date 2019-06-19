رياضة | مجدي عبد الغني يبحث مع رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإيطاليين سبل التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدي عبد الغني يبحث مع رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإيطاليين سبل التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجدى عبد الغني عضو اتحاد الكرة المصري ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين اجتماعا مع داميانو توماسي رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإيطاليين، حيث بحثا خلال الاجتماع سبل التعاون بين الاتحاديين.

جاء الاجتماع على هامش اجتماعات الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين بهولندا والتى تستمر لمدة ثلاثة ايام من أجل تعديل بعض اللوائح والقوانين الخاصة بكرة القدم واللاعبين، ويمثل وفد مصر بجانب مجدي عبد الغني، المستشار حسنى عقبى السكرتير العام لجمعية اللاعبين المحترفين.