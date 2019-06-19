رياضة | الزمالك يعلن موعد إختبارات قطاع الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن موعد إختبارات قطاع الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مواعيد اختبارات قطاعات كره القدم " الناشئين ، المدرسة الأساسية " .
أعلن غانم سلطان رئيس قطاعات كره القدم بالنادي ، بأن الاختبارات للموسم الرياضي 2019/2020 ، سوف تبدأ اعتباراً من 23/6/2019 ، أيام " الأحد - الاثنين – الثلاثاء" ، من كل اسبوع لمواليد 2006 حتي مواليد 2011 من الساعة 4 مساءً حتي الساعة 8 مساءً وذلك لقطاع مدرسة الكره.
وبالنسبة لقطاع الناشئين ابتداء من 25/6/2019 ، أيام " الثلاثاء - الأربعاء – الخميس " ، من كل اسبوع لمواليد1999 حتي مواليد 2005 ، م الساعة 9 صباحا حتي الساعة 4 مساءً.
وبالنسبة لاختبارات أعضاء النادي لهذه المواليد يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 4 مساءً حتي الساعة 8 مساءً لقطاعي المدرسة والناشئين .
يذكر بأن قيمة الاستمارة موحدة 30 جنيه فقط لا غير.