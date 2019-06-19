رياضة | خاص.. فتحي مبروك يضع التشكيل الأمثل لمنتخب مصر بأمم إفريقيا ويؤكد: أجيري ظلم جمعة وفتحي ويعلق على استبعاد معلول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. فتحي مبروك يضع التشكيل الأمثل لمنتخب مصر بأمم إفريقيا ويؤكد: أجيري ظلم جمعة وفتحي ويعلق على استبعاد معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي أن بطولة إفريقيا التي ستنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 من يوليو المقبل تشهد تواجد العديد من المنتخبات القوية والتي لها باع كبير في إفريقيا.

وأضاف مبروك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"البطولة بها الكثير من المنتخبات القوية مثل كوت ديفوار والمغرب وتونس ونيجيريا وهو ما يزيد من صعوبتها".

وتابع "حظوظ منتخب مصر جيدة في التتويج باللقب في ظل الدعم الكبير من المسئولين في الدولة بداية من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والجمهور الذي سيؤازر ويدعم اللاعبين في المباريات". وأضاف "المباريات بداية من دور الثمانية ستكون قوية للغاية وأتوقع أن يتأهل المنتخب المصري رفقة زيمبابوي من مجموعته للدور المقبل". Advertisements وواصل "البطولة تشهد هذه المرة نقلة رائعة من الناحية العلمية بعد دخول نظام تذكرتي في حجز التذاكر والذي سيمنع عملية البيع في السوق السوداء، بجانب البنية التحتية والاهتمام بتطوير الاستادات التي ستقام عليها المباريات أو ملاعب التدريب". وحول اختيارات أجيري لعناصر المنتخب قال :"الاختيارات عبارة عن قناعات شخصية للجهاز الفني وله مبرراته في الاختيارت في اللاعب الذي يستحق الانضمام للمنتخب". وزاد :"أرى بأن هناك لاعبين تعرضوا للظلم بعدم اختيارهم وفي مقدمتهم عبد الله جمعة بعد المستوى المميز مع الزمالك، وأحمد فتحي "الجوكر" الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز وكان لابد على الجهاز الفني من الاستفادة من خبراته الكبيرة". وعن استبعاد علي معلول من قائمة منتخب تونس قال :"علي معلول لاعب كبير ومحور هجومي في أداء النادي الأهلي، ولأن الجماهير تحبه، لكن في النهاية هي وجهات نظر للجهاز الفني هناك بأنه قد يعتمد على الجانب الدفاعي ففضل استبعاد ظهير أيسر الأهلي". ووضع مبروك تشكيله الذي يراه مناسبا لمنتخب مصر في البطولة، في حراسة المرمى محمد الشناوي، وأمامه الرباعي عمر جابر وباهر المحمدي وأحمد حجازي وأحمد أيمن منصور، وفي الوسط محمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد ومحمود "تريزيجيه" ومحمد صلاح ومروان محسن مهاجما.

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