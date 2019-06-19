رياضة | سولشاير يعدد مزايا خوان ماتا.. ويؤكد: هو نموذج للمحترف المثالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يعدد مزايا خوان ماتا.. ويؤكد: هو نموذج للمحترف المثالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن لاعبه الإسباني خوان ماتا هو اللاعب المحترف المثالي، وهو واحد من أذكى اللاعبين الذين عمل معهم.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "إنه مثال يحتذى به بالنسبة للاعبين الشباب . إنه يفهم ما يعنيه أن تكون لاعباً لـ مانشستر يونايتد وقد تبنى كل ما يتعلق بهذا النادي الرائع".