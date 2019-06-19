رياضة | أول تعليق من خوان ماتا بعد تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من خوان ماتا بعد تجديد عقده مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الإسباني خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه لشرف حقيقي أن يستمر في تمثيل هذا النادي الرائع وهؤلاء المشجعين المذهلين.

وقال ماتا بعد تجديد عقده مع الشياطين الحمر: "لقد تواجدت في مانشستر يونايتد في السنوات الخمس الأخيرة وأنا أفتخر باعتبار أولد ترافورد بمثابة بيتي".

وأضاف: "أتطلع إلى العمل مع أولي جونار سولشاير وطاقمه التدريبي الرائع؛ إن الرؤيا التي يملكونها للنادي مثيرة حقاً وأنا سعيد للغاية أنني سأكون جزءاً من ذلك".