رياضة | مانشستر يونايتد يقطع الطريق على برشلونة ويجدد عقد نجمه المتألق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يقطع الطريق على برشلونة ويجدد عقد نجمه المتألق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا، عن توصله لإتفاق مع النجم الإسباني خوان ماتا، من أجل تجديد قده مع المانيو خلال الصيف الحالي.

وأعلن مانشستر يونايتد عن تجديد عقد ماتا لموسم إضافي، لينتهي بذلك عقده بعام ٢٠٢١ مع أحقية التمديد لعام إضافي.



وعلى ذلك فقد نجح مسؤولو اليونايتد في قطع الطريق على نادي برشلونة الإسباني، الذي كان يريد التوقيع مع اللاعب، لتدعيم خط وسط الفريق.