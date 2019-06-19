رياضة | نابولي يطلب تقسيم مدفوعات صفقة خاميس رودريجيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يطلب تقسيم مدفوعات صفقة خاميس رودريجيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل ناديي ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي في مفاوضات متقدّمة من أجل انتقال النجم الكولومبي خاميس رودريجيز إلى نابولي، والذي سيشهد إلتقائه مره اخرى مع مدرب ريال مدريد السابق، كارلو أنشيلوتي.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد يحتاج إلى بيع لاعبين بعد وصول رودريجو جوس وإيدير ​​ميليتاو ولوكا يوفيتش وإيدين هازارد وفيرلاند ميندي، خاصة مع وجود الكثير من الأسماء التي يشاع أنها في الطريق.

الطريقه الأولى لدفع 50 مليون يورو التي اقترحها رئيس نابولي هي دفع 10 ملايين يورو هذا الصيف ثم 40 مليون يورو في يونيو 2020 وهذا ما اكدته ايضًا الصحف الايطاليه.

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هذه الطريقه للدفع ليس من المعروف إذا كان ريال مدريد قد قبلها أم لا، لكنها ستكون مشابهه جدًا للطريقه التي تعهد بها بايرن ميونيخ عندما كان أنشيلوتي هناك حيث أحضروا خاميس قبل موسمين.

حيث أنه في يونيو 2017 تم إعارة اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى بايرن مقابل 10 ملايين يورو - خمسة ملايين يورو لكل موسم - وخيار شراء بقيمة 42 مليون يورو، والتي اختار الجانب الألماني عدم تنفيذها.

ويفكر ريال مدريد الآن في رحيل خاميس نهائيًا حتى لو تم تقسيم الدفعه، انتقال خاميس إلى نابولي يبدو أقرب فأقرب.